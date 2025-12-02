Forza Italia, retroscena Dagospia: Occhiuto in corsa per la leadership

Cosa succede in Forza Italia, possibili cambi ai vertici? La data da segnare sul calendario è quella del 17 dicembre. Secondo le ricostruzioni rilanciate da Dagospia, all’interno del partito di Berlusconi sarebbe in corso un confronto interno che potrebbe portare a un cambio ai vertici del partito. Il nome che circola con insistenza è quello del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, indicato come possibile futuro leader nazionale.

Dagospia riferisce di un crescente malumore di Marina Berlusconi verso la guida affidata al vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e ai dirigenti storici Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. Una irritazione che, secondo il sito, avrebbe aperto la strada a un possibile riassetto della leadership.

La ricostruzione non trova conferme ufficiali, ma ha riacceso le discussioni interne al partito. Occhiuto, da poco riconfermato alla guida della Regione Calabria, viene presentato come la figura in grado di dare una nuova direzione al partito. Sempre secondo Dagospia, il governatore dovrebbe presentare una nuova corrente nazionale il 17 dicembre, in una sede dal forte valore simbolico: Palazzo Grazioli, storica casa romana di Silvio Berlusconi.

Accanto a lui ci sarebbero parlamentari considerati vicini a Marina Berlusconi, tra cui Deborah Bergamini e Alessandro Cattaneo.

Le ricostruzioni di Dagospia restano, al momento, voci. Ma arrivano in un passaggio delicato per Forza Italia, dove la successione a Silvio Berlusconi non è mai stata definita con chiarezza.

L’ipotesi di un ruolo nazionale per Roberto Occhiuto, una delle figure più attive del partito negli ultimi anni, apre scenari che molti osservano con attenzione. Se e come il partito si muoverà, sarà evidente dopo il 17 dicembre, data indicata come possibile punto di svolta.