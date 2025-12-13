Forza Italia, Occhiuto frena: ‘Nessuna sfida alla leadership di Tajani’
"Quella del 17 è solo un'iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po' più liberali", precisa il presidente della Regione Calabria
13 Dicembre 2025 - 15:34 | Redazione
“Nessuna sfida alla leadership di Tajani. Quella del 17 è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po’ più liberali”.
Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al margine di Atreju, risponde a chi chiede un commento sul convegno ‘In libertà’ in programma mercoledì 17 a Palazzo Grazioli. A chi chiede se nel futuro si possa ipotizzare un nuovo ruolo all’interno del partito, precisa: “Nessun nuovo ruolo in Forza Italia”.