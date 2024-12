Reggio, tesseramento Forza Italia. Camera: “Boom di adesioni”

“La campagna tesseramenti di Forza Italia ha registrato, nella città di Reggio Calabria, un altissimo numero di adesioni: le richieste pervenute in questi mesi presso il nostro coordinamento, lasciavano già presagire un bis dei numeri dello scorso anno, ampiamente superati per il 2024”.

In una nota il coordinatore grande Città di Reggio Calabria di Forza Italia giovani, Avv. Giuseppe Camera, commenta entusiasta i dati della campagna adesioni di Forza Italia, conclusasi in tutta Italia lo scorso 30 novembre.

Fiducia e concreto radicamento sul territorio



“La fiducia in Forza Italia si rinnova, merito certamente di una politica concreta, vicina ai territori e alle esigenze dei reggini, che trovano risposte nelle azioni intraprese dal partito, perché capaci di produrre effetti tangibili sulla vita dei cittadini” dichiara il coordinatore Camera.

“L’ingresso di tanti giovani nella famiglia di Forza Italia è una prova del cambiamento di rotta rispetto a un racconto generazionale per cui la politica non rientrerebbe tra gli interessi dei più giovani: la campagna adesioni 2024 smentisce questo racconto.



Oggi Forza Italia è sempre più attrattiva, anche per i giovani: il numero di adesioni in città conferma il grande lavoro svolto negli ultimi anni, a partire dal rinnovamento del movimento giovanile, fortemente promosso dal coordinatore regionale Federico Milia” prosegue Camera.

Un nuovo entusiasmo per le sfide future



“L’entusiasmo che ci arriva dai territori, corroborato dalla fiducia alle urne in occasione delle scorse elezioni europee, è straordinario: in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da una disaffezione dei cittadini verso la politica, questo risultato ci conferma di essere sulla strada giusta, verso un rinnovamento che certamente ci vedrà protagonisti in vista delle elezioni amministrative in città, in cui riusciremo, con le nostre idee e con i risultati sin qui raggiunti, a porre fine al decennio buio dell’Amministrazione Falcomatà” dichiara Camera.

“Un grazie doveroso, per l’impegno, la passione, la visione con cui guida il coordinamento regionale di Forza Italia, all’ On.Cannizzaro che, insieme al Presidente Occhiuto, lavora instancabilmente ogni giorno per raccontare una Calabria diversa” conclude Camera.