A Reggio si vota nel 2026? Cannizzaro: ‘Dibattito in corso, vedremo. Noi pronti a governare la città’

E’ già tempo di riporre nel cassetto la “sinergia istituzionale”. Soltanto pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione del terzo lotto della Gallico Gambarie, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro condivideva il palco con due esponenti del Pd (il sindaco Giuseppe Falcomatà e il senatore Nicola Irto), oltre che con il Prefetto Clara Vaccaro, in un evento che non voleva bandiere di partito protagoniste o divisioni politiche.

Leggi anche

In un fine settimana che sta vedendo protagonista Forza Italia in riva allo Stretto (presentazione dei nuovi coordinamenti, il progetto ‘Europa a casa’ lanciato dall’eurodeputata Giusi Princi e la presenza in città del Ministro Maria Elisabetta Casellati) è già tempo di rituffarsi nella contesa.

L’occasione ghiotta, assist ideale, arriva dalla Capitale. Secondo quanto emerso infatti dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, le elezioni comunali a Reggio Calabria potrebbero svolgersi nella primavera del 2026, rispettando la finestra temporale che va dal 15 aprile al 15 giugno prevista dalla legge n. 182/1991. Tuttavia, il testo non è ancora definitivo e potrebbe essere modificato, lasciando aperti scenari ancora incerti.

L’interrogativo non può che essere girato a Cannizzaro.

“Noi ci candidiamo a governare la città il prima possibile, poi è chiaro che non lo decide Cannizzaro ma il Viminale e le norme nazionali. La circolare che è uscita in queste ore ipotizza la primavera del 2026 come prossime elezioni comunali. C’è in atto un dibattito, attendiamo, vedremo se sarà quella la data ufficiale”, afferma il deputato reggino.

A prescindere dalla data, l’intenzione (e il messaggio spedito con largo anticipo) sono già chiarissime…

“In ogni caso, se si vota domani, tra un mese o nel 2027, Forza Italia in ogni caso non è pronto ma prontissimo a governare la città. In parte, lo stiamo già facendo in questi anni, sostituendoci a Comune e Città metropolitana.

Quando arriveremo noi a governare, il lavoro di questi anni che stiamo portando avanti sarà la base per far crescere ulteriormente Reggio e farla diventare la capitale del Mediterraneo”, la stilettata di Cannizzaro nei confronti dell’amministrazione Falcomatà.

Il coordinatore regionale di Forza Italia ricorda alcuni degli obiettivi raggiunti nell’ultimo periodo, a partire dalla totale rinascita dell’aeroporto Tito Minniti. “Il Pd e l’ex Governatore Oliverio lo avevano praticamente affossato. Noi, con l’emendamento Cannizzaro, il grande lavoro del Presidente Occhiuto, l’impulso garantito dai voli Ryanair, lo abbiamo rilanciato.

Ricordo il G7 che si è tenuto in riva allo Stretto, un evento importantissimo e che assicuro darà ripercussioni sul territorio”.

L’asse Occhiuto-Cannizzaro-Princi dà i suoi frutti in Calabria, di ieri la ristrutturazione del partito in città e in provincia con la presentazione dei nuovi coordinamenti.