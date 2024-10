Milia: ‘Torna la Summer School di Forza Italia per creare la nuova classe dirigente’

Quarta edizione per la “Magna Graecia Summer School”, due giorni di scuola di formazione politica estiva, organizzata dal Coordinamento regionale Forza Italia e curata dal Coordinamento giovanile, guidato dal coordinatore regionale Federico Milia.

Mercoledi 31 luglio e giovedì 1 agosto, nella splendida cornice de Le Saline Resort, i giovani di Forza Italia parteciperanno al dibattito-confronto, suddiviso in panel, sui temi politici più attuali: dalla riforma della giustizia alla situazione internazionale, il tavolo politico-istituzionale vedrà alternarsi ospiti autorevoli, provenienti dal mondo della politica e delle professioni, e di volti nazionali nella giornata di chiusura, oltre che del coordinatore regionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro.

“Il successo delle scorse tre edizioni, in termini di adesioni e coinvolgimento, consacra la Summer School come appuntamento fisso sull’agenda estiva di militanti e appassionati di politica, rendendo l’evento un unicum in Calabria e in tutto il Sud Italia” dichiara il coordinatore regionale giovanile Federico Milia.

“Non solo scuola politica (al termine delle due giornate di formazione verrà rilasciato a tutti i partecipanti l’attestato di scuola politica nazionale) ma anche un’occasione di confronto sui temi che ci riguardano più da vicino, finalizzato alla formazione della classe dirigente del domani che, ne sono certo, riuscirà ad alzare l’asticella del livello di qualità della classe dirigente offerta dal panorama cittadino e provinciale negli ultimi anni” afferma Milia.

“Investire nella formazione politica, coinvolgendo i giovani, cittadini e militanti, significa investire sul futuro – dichiara il coordinatore di Forza Italia giovani Reggio, Giuseppe Camera – insieme al coordinatore regionale Federico Milia stiamo gettando le basi per creare quella che sarà una classe dirigente competente, capace di affrontare le sfide del presente e plasmare il futuro dei nostri territori”.