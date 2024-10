Forza Italia Villa San Giovanni: “G7 Commercio, grande successo”

"Tutto ciò non può che inorgoglirci per la grande fiducia che abbiamo riposto nell'On. Cannizzaro e nel Presidente Occhiuto"

Di seguito il comunicato stampa del Gruppo consiliare di Forza Italia Villa San Giovanni Marco Santoro, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco.

“L’entusiasmante risultato elettorale delle recenti elezioni europee, con l’elezione della vice presidente Princi, accompagnato dall’organizzazione del G7 commercio in Calabria, e in modo particolare a Villa San Giovanni, rappresenta il concretizzarsi di un ennesimo, importante traguardo per Forza Italia.

Questo risultato è frutto del lavoro instancabile sui territori dell’On. Cannizzaro e del Presidente Occhiuto, accompagnati dal leader nazionale del partito On. Tajani, ai quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver portato una vetrina mondiale alle città di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Grazie all’attenzione dei riferimenti nazionali e regionali del centrodestra, questi territori stanno godendo di una visibilità senza precedenti, in particolare la nostra città”.

“L’ottima organizzazione del G7, che ha visto la presenza dei “grandi del mondo” nella splendida location della struttura ricettiva Villese e di altre strutture locali, insieme alle visite ai punti di interesse storico del territorio Reggino e al porto di Gioia Tauro, uno dei principali porti di interesse strategico nazionale e mondiale, è stata una vetrina straordinaria. La discussione sulla “questione Ponte” e la stesura di un vero documento Calabria sui grandi temi di rilevanza internazionale sono la sintesi della grande valenza politica che il leader On. Cannizzaro, assieme al Presidente Occhiuto, stanno assumendo sul palcoscenico politico nazionale e non solo nell’ambito del nostro partito. Un ringraziamento particolare va al nostro leader nazionale, il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il cui impegno è stato determinante affinché il G7 commercio si svolgesse a Villa San Giovanni. La sua visione e leadership hanno portato a questo straordinario successo, rafforzando ulteriormente la nostra posizione a livello internazionale”.

