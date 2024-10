G7 Commercio a Villa, Tajani: “Bilancio positivo. Porto di Gioia Tauro da valorizzare”

Si avvia alla conclusione la due giorni del G7 Commercio a Villa San Giovanni. Conferenza Stampa finale da parte del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Accennata, prima dell’inizio della conferenza, la creazione di due master universitari, di cui uno all’università Mediterranea di Reggio Calabria.

Le parole di Tajani.

“Si chiude una due giorni positiva, un successo per l’Italia anche per l’organizzazione. Siamo assolutamente convinti che il G7 non deve chiudersi in sè stesso ma deve essere organismo che si apre agli altri. Gli invitati erano molto qualificati, penso all’India, al Cile, la Turchia, il Vietnam e tanti altri, invitati di livello che confermano il valore del G7.

Teniamo presente che durante i dibattiti c’era circa il 54% del Pil mondiale, con il B7 poi ci siamo confrontati direttamente con il mondo dell’economia, c’è la necessità di collaborare tra pubblico e privato in un settore così importante. Abbiamo scelto la Calabria, organizzando qui per la prima volta un evento di questo tipo, per valorizzare una regione che merita e che ha il primo porto italiano, snodo importante dei porti internazionali.

Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo ottenuto, penso anche alla dichiarazione della Calabria. Per quanto riguarda la mia attività di Ministro, ho avuto diversi incontri bilaterali. Abbiamo dato segnali di diplomazia culturale con la visita al Museo di Reggio Calabria, lasciando i nostri ospiti a bocca aperta davanti ai Bronzi di Riace. Prossimo G7 dello sviluppo a Pescara”.

Tajani sul porto di Gioia Tauro. “I ministri del Commercio hanno avuto la possibilità di conoscerlo da vicino, mi auguro che possa essere foriero di nuovi investimenti. C’è stato grande interesse sul porto, grande attenzione, i nostri ospiti sono rimasti colpiti da una realtà che non conoscevano. Il Governo vuole valorizzare il Porto di Gioia Tauro, può essere un raccoglitore di fonti energetiche poi da redistribire”.

Sulle tematiche legate all’Unione Europea. “Mi auguro che Ursula Von Der Leyen possa essere rieletta. Una diversa posizione sul cambiamento climatico non significa essere contro o negazionisti, ma voler ottenere risultati reali.”

“Le parole di Piersilvio Berlusconi sulla mancanza di un leader moderato? Noi come diciamo da tempo vogliamo crescere e occupare uno spazio che va da Elly Schlein a Giorgia Meloni. Abbiamo ottenuto il 10% alle europee e vogliamo arrivare il 20% alle prossime elezioni politiche. Si fanno sempre speculazioni sui rapporti tra Forza Italia e la famiglia Berlusconi ma rimangono tali”.