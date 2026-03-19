Forza Reggina, disponibile l’edizione contro l’Acireale: ‘Vincere, e basta!’
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
19 Marzo 2026 - 14:08 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, sabato 21 marzo alle 14:30, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro il Acireale, CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
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