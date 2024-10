Foti: ‘La scelta di Tempestilli nel segno della continuità professionale’

Domani la presentazione del nuovo responsabile del settore giovanile della Reggina Antonio Tempestilli, per una società che inizia a programmare il futuro. Ne ha parlato a “Buongiorno Reggina” l’ex presidente degli amaranto Lillo Foti: “La cosa che più ho apprezzato in questo periodo, è stato il comportamento della popolazione reggina. Nel momento più difficile c’è stato grande rispetto per se stessi e per gli altri.

L’arrivo di Antonio Tempestilli è un segnale di continuità in fatto di professionalità. Conosco Tempestilli, c’è un rapporto di grande stima e gli auguro che possa svolgere al meglio il compito che gli è stato affidato. In qualche dialogo con il presidente Gallo mi sono permesso di sottolineare l’importante del centro sportivo S. Agata, per noi lo specchio di quella Reggina che ha permesso successi, crescita dei nostri giovani, un grande contributo alla prima squadra dal punto di vista tecnico ed economico.

I nove anni di Reggina in A sono stati di grandi risultati tecnici, economici e di riscontri anche a livello di empatia. Quella squadra del meno undici ha conquistato 51 punti e quindi a pochi passi dalla zona Uefa, incredibile.

La serie C credo non sia in grado di riprendere il campionato, la serie B ha difficoltà oggettive, l’unica che in qualche modo possa completare il proprio percorso è la serie A, avendo anche interessi diversi rispetto alle altre due categorie”.

foto: Maurizio Laganà