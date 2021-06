A Tropea è già estate - FOTO

Borgo dei borghi lo è diventata nel 2021, ma Tropea, la bellissima perla del Tirreno, è sempre stata un'ambita meta turistica dell'estate e non solo. Una dimostrazione tangibile sono le persone già presenti in spiaggia ancor prima che la bella stagione abbia inizio.

Estate in anticipo a Tropea

Quest'anno il tempo non è stato dei migliori in Calabria. Negli ultimi giorni, però, con l'arrivo di metà giugno e l'estate alle porte le cose sembrano essere cambiate. E con il caldo cittadini e turisti hanno iniziato a riversarsi sulle spiagge, in particolar modo in una delle più belle dell'intera Regione: Tropea.

È stato il sindaco Giovanni Macrì a condividere le foto di una semplice giornate di giugno all'interno del Comune che amministra:

"Cos’altro aggiungere “mi sono interrotto un attimo, solo il tempo di guardarmi attorno. Non oso continuare a scrivere. Come ci si può permettere di descrivere un tale paese? Ammirare e tacere: ecco cosa può fare un uomo davanti alle bellezze del creato”.