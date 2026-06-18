Maturità 2026, ecco le tracce della prima prova di italiano

Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono sette, divise in tre tipologie diverse

Il libro di Calabresi, Brancati e l’analisi del testo su Pavese. Ecco le tracce della Maturità 2026 alla prima prova in diretta.

Cesare Pavese con un brano tratto da “Passerò per Piazza di Spagna” e Vitaliano Brancati con “I Piaceri”. Per il testo argomentativo di tipologia B Piero Bianucci con un brano tratto da “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”, Giuseppe Saragat con un brano tratto dal discorso di insediamento sull’Assemblea Costituente, e infine Frank Furedi con “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”.

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Per i temi di attualità: “Il concetto di fatica” a partire da un brano di Mario Calabresi e il concetto di “Incanto” a partire da un brano della giornalista Wenke Husmann.

Per quanto riguarda la tipologia A per l’analisi del testo sono stati scelti dunque Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, per il tema argomentativo di tipologia B ci sono stati testi di Saragat, Bianucci e Furedi e infine le tematiche della tipologia C per i testi di attualità sono stati Husmann e Calabresi.

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La prima prova scritta all’esame di Maturità 2026 vale 20 punti sul voto finale: gli studenti avranno a disposizione 6 ore per completare la prova.