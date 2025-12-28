Donne e legalità, la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni nel Calendario DIA 2026

"Da quando si è insediata ha subito intimidazioni, attentati, pressioni. Eppure, non è mai arretrata di un passo" le parole di Furfaro

“Tra tutte le sindache d’Italia, è stata scelta proprio lei. La Direzione Investigativa Antimafia ha inserito Mariateresa Fragomeni nel Calendario DIA 2026, dedicato alle donne che hanno scelto la legalità, rompendo con la cultura mafiosa e pagando spesso un prezzo altissimo per farlo”.

A dichiararlo in un post sui suoi canali social è il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro, che prosegue:

“Mariateresa è sindaca di Siderno, un Comune uscito dal commissariamento per infiltrazioni della ‘Ndrangheta. Da quando si è insediata ha subito intimidazioni, attentati, pressioni. Persino due auto di servizio dell’amministrazione date alle fiamme e un proiettile su un davanzale del municipio. Eppure, non è mai arretrata di un passo. Ha difeso un principio semplice: la democrazia non si negozia con nessuno, men che meno con le mafie”.

“A lei va tutta la mia e nostra gratitudine. Perché in un Paese che talvolta lascia soli gli amministratori più esposti, questo riconoscimento vale doppio. Ed è anche un promemoria per tutti noi: la lotta alle mafie passa dalle istituzioni, dai territori, da chi non arretra. Ogni giorno”.