City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, la denuncia: ‘Nuovo atto vandalico al Museo dello Strumento Musicale’ – FOTO

L’ennesimo attacco e segno di degrado a una struttura da anni in stato di abbandono

28 Dicembre 2025 - 09:51 | di Redazione

mustrumu rc ()

Un nuovo atto vandalico colpisce il MuStruMu, il Museo dello Strumento Musicale nel cuore di Reggio Calabria.

mustrumu rc ()

Questa volta un sasso ha infranto una delle finestre del vecchio edificio, aggiungendo l’ennesimo segno di degrado a una struttura da anni in stato di abbandono.

mustrumu rc ()

Un museo già segnato da gravi danneggiamenti

Il MuStruMu è tristemente noto per essere stato dato alle fiamme nel 2013, un incendio doloso che distrusse gran parte della collezione e compromise il polo culturale.

mustrumu rc ()

Negli anni successivi il museo è stato più volte oggetto di ulteriori atti vandalici.

Un polo culturale in attesa di restyling

mustrumu rc ()

Situato in pieno centro cittadino, il museo resta in attesa di un intervento di restyling e rilancio.

Leggi anche

Un luogo che potrebbe tornare a vivere e a svolgere un ruolo centrale nella vita culturale di Reggio Calabria, ma che oggi appare dimenticato e vulnerabile.

MuStruMuReggio Calabria Cronaca