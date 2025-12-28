Reggio, la denuncia: ‘Nuovo atto vandalico al Museo dello Strumento Musicale’ – FOTO
L’ennesimo attacco e segno di degrado a una struttura da anni in stato di abbandono
28 Dicembre 2025 - 09:51 | di Redazione
Un nuovo atto vandalico colpisce il MuStruMu, il Museo dello Strumento Musicale nel cuore di Reggio Calabria.
Questa volta un sasso ha infranto una delle finestre del vecchio edificio, aggiungendo l’ennesimo segno di degrado a una struttura da anni in stato di abbandono.
Un museo già segnato da gravi danneggiamenti
Il MuStruMu è tristemente noto per essere stato dato alle fiamme nel 2013, un incendio doloso che distrusse gran parte della collezione e compromise il polo culturale.
Negli anni successivi il museo è stato più volte oggetto di ulteriori atti vandalici.
Un polo culturale in attesa di restyling
Situato in pieno centro cittadino, il museo resta in attesa di un intervento di restyling e rilancio.
Un luogo che potrebbe tornare a vivere e a svolgere un ruolo centrale nella vita culturale di Reggio Calabria, ma che oggi appare dimenticato e vulnerabile.