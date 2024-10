Gianfranco Fragomeni è il nuovo presidente del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, fondato l’11 giugno 1991.

La cerimonia del “passaggio della campana”, si è svolta domenica scorsa nella fantastica cornice di un noto locale cittadino , vero balcone sullo Stretto, davanti ad una folta platea di soci ed ospiti, alla presenza del Sindaco della Città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, il quale nel porgere gli auguri e i saluti ha ringraziato il club per l’attività di servizio svolta in favore della comunità.

La Presidente uscente, Tommasina Augusta D’Agostino, dopo avere riassunto le attività svolte durante il suo mandato e ricordato affettuosamente il socio Filippo Zema, prematuramente scomparso, ha quindi consegnato il collare, la campana ed il martello (simboli propri della carica) al neopresidente, nello spirito di continuità e di amicizia che contraddistingue l’agire del sodalizio rotariano.

Affiancheranno il 28° Presidente del Club, quali dirigenti, Monica Falcomatà (Vice Presidente), Enrico Paratore (Segretario), Pietro Latella (Tesoriere), Massimo Pier Luigi Lofaro (Prefetto).

Faranno parte del Consiglio Francesco Arcidiaco, Vincenzo Bruni, Vincenzo De Salvo, Lorenzo Labate, Luigi Familiari, Daniela Laganà e Giuseppe Petralia.

Completeranno il quadro direttivo Giuseppe Lavilla (Segretario esecutivo), Antonino Calarco (Delegato internet), Nicodemo Depino (Presidente eletto AR 2020/21) Domenico Calarco (Presidente designato AR 2021/12) e l’ex Presidente, Tommasina Augusta D’Agostino.

Gianfranco Fragomeni, dopo aver ricordato anch’egli il socio Zema e ringraziato la presidente uscente per l’impegno e lo spirito di servizio con il quale ha condotto il Club, ha presentato il suo programma, ricordando il ruolo del Rotary, associazione costituita da volontari impegnati a servire gli altri, diffondere elevati standards etici, promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo.

Ha annunciato, inoltre, che all’insegna del motto del presidente del Rotary International, Mark Daniel Maloney, “Il Rotary connette il mondo”, l’impegno del club sarà rivolto a sviluppare e potenziare l’apparato di comunicazione per diffondere i principi fondanti dell’istituzione rotariana, ben raffigurati dal nome del club che riporta nel suo logo il globo terreste e alcune grandi città, Atene, Smirne, Seoul, San Francisco e Cordoba, che come Reggio Calabria, sono attraversate dal Parallelo 38, strette in un abbraccio ideale, simbolo che, riprodotto in un pannello posto all’ingresso dell’Aeroporto dello Stretto, nell’AR 2007/2008, ancora oggi accoglie i viaggiatori con un messaggio di pace espresso nelle diverse lingue del mondo.

Un programma fitto di impegni, quello del neopresidente, che vede tra i punti principali l’azione in favore della gioventù, sostenendo l’attività del Club Rotaract, fondato nel 2010 e dell’Interact, appena costituito, “Liceo Scientifico Volta – Filippo Zema”, in particolare per fare conoscere i pericoli della ludopatia, approfondire la problematica dei minori stranieri non accompagnati che giungono sul nostro territorio, l’organizzazione di una conferenza di studi su alcuni eventi che hanno costituito un punto di svolta nella storia della città e di uno spettacolo, a cura dl gruppo di artisti del club, per raccogliere fondi a sostegno della campagna Polio Plus Rotary per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

Il Rotary darà, come in passato, un forte contributo alla raccolta per il Banco Alimentare e continuerà, con la collaborazione di tutti i soci medici, ad organizzare le “Domeniche della Salute”, consentendo a decine di cittadini di effettuare uno screening cardiologico gratuito ed attività ludico sportive in favore dei diversamente abili.

Particolare attenzione sarà posta alle energie imprenditoriali e culturali presenti sul territorio, promuovendo anche quest’anno il premio Città del Sole e alle questioni connesse all’inserimento della città tra le aree metropolitane e alla necessità di creare un sistema integrato dei trasporti nell’area dello Stretto.

Particolarmente significativa la dichiarazione conclusiva del presidente Fragomeni alla conclusione delle cerimonia: “Il mio obiettivo, o meglio, il mio desiderio, è quello di vivere insieme a tutti voi, un anno rotariano nel segno dell’armonia, dell’amicizia e del lavoro, uniti nel servire, al di là di ogni interesse personale”.

Presenti alla cerimonia anche Miryam Costa e Stefano Poeta rispettivamente assistenti del Governatore uscente, Salvatore Iovieno e di quello entrante, Pasquale Verre e i Past Governor, Alfredo Focà e Luciano Lucania.