Frana sulla Lazzaro-Motta San Giovanni, convocato tavolo tecnico

Su richiesta del sindaco Giovanni Verduci, il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Demetrio Marino ha convocato per mercoledì prossimo un tavolo tecnico-istituzionale per discutere sulla frana che da febbraio 2018 interessa la SP21.

Il primo cittadino, nei giorni scorsi, facendo seguito agli incontri e alle continue segnalazioni, aveva ribadito la necessità di intervenire con urgenza per scongiurare l’isolamento del centro abitato e ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità Lazzaro-Motta San Giovanni.

“Nella nota inviata al sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, al vicesindaco Riccardo Mauro e al consigliere metropolitano delegato Demetrio Marino – dichiara Giovanni Verduci – ho ricordato agli amministratori reggini che il tratto colpito dallo smottamento è l’unica via di accesso al centro abitato di Motta San Giovanni, l’unica strada percorribile dai mezzi di soccorso e da quanti, per lavoro, studio e assistenza medica, viaggiano quotidianamente”.

“In questi giorni – continua il sindaco – sono stato contatto dagli uffici della Prefettura e ho dovuto spiegare le difficoltà del nostro territorio e quali potrebbero essere le conseguenze se si dovesse aspettare ancora molto tempo prima di intervenire per ripristinare la carreggiata. Ho evidenziato che sono più di duemila i residenti nel centro abitato di Motta San Giovanni, dieci le corse giornaliere garantite dalle autolinee Tripodi nelle due tratte Motta S.G. – Reggio Calabria, Motta S.G.-Melito di Porto Salvo, per un totale di quasi trecento pendolari che utilizzano il mezzo pubblico e ai quali vanno aggiunti quanti si servono di autovetture private”.

“Ho inoltre segnalato – aggiunge Verduci – che nel tratto di viabilità interessato dallo smottamento, con relativo cedimento della carreggiata e crollo del muro di sostegno, insistono importanti sottoservizi già destinatari di tempestivi interventi di messa in sicurezza ma che potrebbero essere seriamente compromessi se esposti per troppo tempo ad intemperie o ad ulteriori smottamenti. Così come ho posto l’accento sul divieto di transito ai mezzi pesanti che ha già recato un grave pregiudizio alle attività imprenditoriali esistenti, bloccando di fatto qualsiasi intervento o lavoro che necessiti di mezzi pesanti, con importanti ricadute occupazionali e quindi sociali”.