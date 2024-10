Franceschini: ‘Reggina, Cevoli ok, squadra grande punto interrogativo. Manca qualità’

Uno dei pilastri della Reggina di Lillo Foti, 155 presenze 5 gol ed una promozione dalla serie B alla massima serie. Ivan Franceschini alla Reggina ci è tornato sotto la presidenza di Mimmo Praticò, affiancando in panchina Cozza al primo anno e Zeman al secondo in serie C. Oggi è in attesa di una chiamata per tornare ad allenare, nel frattempo studia, si confronta, va in giro per i campi ad osservare.

Ha rilasciato questa mattina una intervista a Gazzetta del Sud, questi alcuni passaggi: “Della Reggina ho visto qualche allenamento, Cevoli è tecnico preparato e valore aggiunto del gruppo. La squadra è un grande punto interrogativo, potrebbe far bene come incontrare difficoltà, perché a differenza degli altri campionati non ha un solista. La Reggina dovrà raggiungere i risultati attraverso un gioco corale, l’anno scorso per esempio bastava lanciare la palla lunga in avanti a Bianchimano e puntare tutto su di lui.

Mancano elementi di qualità come Porcino e De Francesco che adesso giocano in serie B. Gli arrivi di Taibi e Belardi possono essere un vantaggio, conoscono l’ambiente. Reggina nei play off? Non saprei, il campionato è duro ed i conti si faranno in primavera”.