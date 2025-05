Sacal, Franchini resta al timone degli aeroporti calabresi per altri tre anni

Continuità strategica per gli scali regionali: l’assemblea dei soci ha riconfermato Franchini alla guida della Sacal per un ulteriore triennio

È stata formalizzata la riconferma alla guida della società che gestisce gli aeroporti della Calabria: Marco Franchini continuerà a guidare la Sacal per un nuovo mandato triennale. L’esito dell’assemblea dei soci, riunitasi a Lamezia Terme, ha sancito la prosecuzione dell’incarico per l’attuale amministratore.

Rinnovo con larga maggioranza, unica astensione da Lamezia

L’approvazione è arrivata con una schiacciante maggioranza. L’unico segnale di disaccordo è giunto dal rappresentante uscente del Comune di Lamezia Terme, che ha espresso perplessità legate alla tempistica della riunione, ritenuta poco opportuna in vista del prossimo turno di ballottaggio per le amministrative. La richiesta di rinvio della seduta non è stata accolta, lasciando sul tavolo possibili risvolti di natura politica.

Continuità strategica per gli scali regionali

Con la proroga del mandato, Franchini assumerà ad interim anche il ruolo di presidente dell’assemblea dei soci, fino alla nuova nomina. La scelta garantisce una linea di continuità nella governance della Sacal, in una fase considerata delicata per il sistema aeroportuale regionale, alle prese con le sfide legate al rilancio del traffico passeggeri e alla realizzazione di investimenti infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo della mobilità e del turismo in Calabria.