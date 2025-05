Aeroporto di Reggio, il futuro è adesso. Via ai lavori per la nuova area partenze – FOTO

Un importante passo avanti per l’aeroporto di Reggio Calabria: il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha recentemente condiviso un video che mostra il cantiere in piena attività e le immagini di come sarà la nuova area partenze.

“Abbiamo appena iniziato i lavori all’aeroporto di Reggio Calabria. Per fine anno quest’aeroporto avrà una bellissima area partenza come bella quella di Lamezia. L’abbiamo fatta in sei mesi a Lamezia, la faremo insieme anche qui perché gli aeroporti sono il biglietto da visita della Calabria e Reggio merita un bellissimo biglietto da visita. Stiamo cambiando tutto, passo dopo passo”, ha dichiarato Occhiuto.

Dalle immagini mostrate si evince chiaramente come l’area partenze sarà completamente riqualificata, trasformandosi in uno spazio moderno, funzionale e accogliente, pronto ad accogliere turisti e viaggiatori con un volto rinnovato e all’altezza delle migliori strutture nazionali.

Questa trasformazione rappresenta non solo un investimento infrastrutturale ma anche un segnale forte di rilancio e valorizzazione del territorio, mettendo l’aeroporto di Reggio Calabria al centro della rete di mobilità regionale e internazionale.

