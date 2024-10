Reggio, incidente per Frank Polimeno: “Ho rischiato un infortunio invalidante” – FOTO

L’avv. Frank Polimeno si muove in città ogni giorno con fare simpatico e coinvolgente per chi ha il piacere di incontrarlo, alle prese con carte ed udienze. Il suo particolare senso critico nei confronti della manutenzione cittadina è stato terribilmente profetico.

Ci ha raccontato l’increscioso episodio:

“Mi trovavo, vigilia di Natale in via Villini Svizzeri, la strada era poco illuminata. Mi sono procurato una frattura scomposta del quinto dito della mano sinistra, percorrendo la salita della scuola elementare “Giovanni Pascoli”.

Ho rischiato molto a causa di una buca lato marciapiede, mi è andata bene, potevo subire conseguenze peggiori anche agli arti inferiori e non solo.

I lampioni ci sono ma all’altezza della buca il punto luce non è funzionante o mancante. Ho utilizzato le mani per attutire la caduta. Sono stato soccorso nell’immediatezza da persone che mi accompagnavano mi sono subito recato in Ospedale.

Dovrò essere al più presto operato. Non mi interessa sapere a quale amministrazione additare la colpa, a me dispiace rilevare, questa mia esperienza personale è la conferma, che ci sono dei luoghi di Reggio Calabria non solo non manutenuti ma altamente pericolosi”.