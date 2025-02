Fratoianni: ‘Ponte Sullo Stretto? Una gigantesca sciocchezza’

Fratoianni a Reggio Calabria: “Insistere sul Ponte è inaccettabile, meglio migliorare la rete dei trasporti per i pendolari”

Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si è espresso con durezza contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, definendolo “un gigantesco ed immane spreco di risorse pubbliche”. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un incontro con i giornalisti a Reggio Calabria, a margine di un’assemblea a cui ha partecipato anche l’europarlamentare e sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

Fratoianni ha criticato il costo dell’infrastruttura, che ammonterebbe a 14 miliardi di euro, sottolineando come l’opera non solo implichi gravi problemi di carattere ambientale, ma rappresenti anche una distrazione di risorse da settori più urgenti.

“Il settore dei trasporti pubblici avrebbe bisogno di enormi investimenti per fare in modo che possano essere resi efficienti per i milioni di pendolari che ogni giorno devono fare i conti con una gimkana infernale che nega i loro diritti”, ha dichiarato il segretario di Sinistra Italiana.

Secondo Fratoianni, la priorità dovrebbe essere il potenziamento della rete ferroviaria e dei trasporti pubblici, garantendo infrastrutture adeguate ai cittadini piuttosto che investire in un’opera considerata inutile.

“Mi sembra un elemento di puro buon senso che dovrebbe essere al centro dell’interesse di tutte le forze politiche. E che la Lega continui ad insistere su questo enorme spreco di risorse è francamente inaccettabile”, ha concluso Fratoianni.