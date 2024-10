Le Frecce Tricolore tornano a Reggio, Latella: ‘Una nuova bella esperienza’

Il prossimo 30 luglio le Frecce Tricolori solcheranno nuovamente i cieli sullo Stretto.

“Abbiamo ancora impresse nella memoria quelle fantastiche acrobazie che, nel 2019, hanno tenuto col naso all’insù migliaia di persone riunite sul Lungomare “Italo Falcomatà”. Si tratta, quindi, di una nuova bella esperienza che la Città Metropolitana ha voluto far rivivere in occasione del 50° anniversario dei Bronzi e nel centenario della nascita dell’Aeronautica militare. In questo caso, il mio ringraziamento è rivolto all’Aeroclub dello Stretto per il supporto logistico e le attività che svolgerà per la buona riuscita della manifestazione. Ma il mio pensiero non può non andare all’intenso lavoro svolto dalla dirigente Maria Teresa Scolaro e da tutto lo staff del Settore Sport della Città Metropolitana”.