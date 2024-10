Frecciaargento Roma-Reggio, Da giugno una nuova fermata

“Trenitalia ha comunicato che, con l’introduzione dell’orario estivo, il prossimo 11 giugno, il treno Frecciargento Roma – Reggio Calabria effettuerà finalmente e in entrambe le direzioni, come da lungo tempo era stato richiesto dai nostri amministratori locali, la fermata di Rosarno. Appresa la notizia, il sindaco di Siderno, Pietro Fuda, ha voluto fare un plauso al ministro Madia che, recentemente in visita nel nostro comprensorio e constatata la problematica, collaborando con il ministro Delrio ha finalmente dato una risposta valida a una richiesta del territorio rimasta inevasa per anni”.