Torna il Frecciarossa notturno Reggio-Milano: orari e fermate

Torna il Frecciarossa notturno 9573/9574 tra Milano Centrale e Reggio Calabria Centrale e viceversa, per le festività pasquali ed i ponti di primavera!

Nelle giornate del 13, 18, 22 e 25 aprile, sarà possibile usufruire nuovamente di un servizio che ha riscosso un notevole successo nelle scorse festività natalizie e durante l'estate 2021. Attraverso i due collegamenti puoi raggiungere o partire dalla Calabria con il comfort e i servizi Frecciarossa, viaggiando di notte e arrivando al mattino seguente. Si parte da Milano alle 21.20 con arrivo a Reggio Calabria alle 8.03 del giorno successivo e da Reggio Calabria alle 21.37 con arrivo a Milano alle 8.45 della mattina dopo.

I Frecciarossa notte fermano anche a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni. E per raggiungere la Sicilia approfitta delle connessioni a Villa San Giovanni con Blujet! Per ulteriori info e prenotazioni, basta visitare il sito www.trenitalia.it o usufruire delle biglietterie self service e tradizionali, direttamente in stazione.