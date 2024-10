Il movimento ambientalista Fridays for future torna a Reggio Calabria

Tanti giovanissimi sono pronti ad aderire allo sciopero globale per il clima in programma il prossimo 25 marzo

FridaysForFuture, il movimento ambientalista che, partito dalla Svezia di Greta Thunberg nel 2018, si è poi allargato in tutto il mondo, torna a Reggio Calabria dopo la partecipatissima manifestazione cittadina del 2019.

Lo scopo è quello di creare uno spazio in cui tutte e tutti possano partecipare in maniera attiva, raccogliendo idee e proposte volte alla formazione, nella comunità reggina, di una propria Coscienza Ecologica, che per quanto tema di fondamentale importanza, rimane purtroppo abbandonato dalle Istituzioni e al di fuori dei dibattiti di una Società distante e distratta.

Basti pensare alla questione del PNRR ed alla scarsa considerazione data alla Rivoluzione Verde, punto cardine sul quale investire per tentare di arginare la terribile crisi climatica, per anni ignorata e che FFF pretende sia presa sul serio mentre, al contrario, si assiste a futili e ricorrenti diatribe su di un eventuale Ponte sullo Stretto; che si inizi, piuttosto, a pianificare proposte alternative -sostenibili- e che non mirino ad essere una mera fonte di profitto per la classe dirigente di turno.

La rivoluzione ecologica è un impegno a lungo termine, per noi ed il nostro futuro: è inaccettabile che nel 2021 il Presidente del Consiglio Mario Draghi, pensi sia una scelta sostenibile quella di reintrodurre centrali a carbone.

Per la città è l’ora di affacciarsi a un mondo che sta cambiando e guarda, con l’ambizione delle nuove generazioni, a un futuro scevro delle visioni del passato; in questa rinnovata percezione della realtà FridaysForFuture può essere quell’alternativa sociale e culturale di cui si è, consapevolmente o meno, alla continua ricerca. FFF Reggio è pronta a muoversi su più fronti per sensibilizzare la cittadinanza attraverso una fitta rete di collaborazione con gli istituti scolastici ed aprendo un costante tavolo di confronto pubblico con la politica reggina, con i sindacati e con le associazioni di volontariato locali; ciò agendo di concerto sia con FFF Italia che con la compagine Internazionale di FridaysForFuture.

Le persone giovanissime del gruppo sono pronte ad aderire alla giornata di Sciopero Globale per il Clima del 25 marzo 2022, come un primo momento, dopo il lungo letargo cittadino riguardo la battaglia per la giustizia climatica, di aggregazione e coinvolgimento aperto a tuttə, con una manifestazione volta a indirizzare i paesi del Mondo a garantire dei risarcimenti climatici alle comunità più colpite e che i leader mondiali smettano di fare discorsi colmi di greenwashing e intraprendano una vera e concreta azione per la salvaguardia del clima.