Reggio, oggi l’ultimo saluto ad Anna Rita Maria Saccà

Si terranno oggi, martedì 22 aprile, alle ore 15:00 presso la Chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in via De Nava, i funerali di Anna Rita Maria Saccà, la donna rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Reggio Calabria.

A dare il triste annuncio il figlio Giuseppe Rodà, che ha voluto condividere con amici, parenti e conoscenti un messaggio:

“Con il cuore colmo di dolore, ma anche di infinita gratitudine per tutto l’amore che ho ricevuto in questi giorni, vi scrivo per condividere con voi l’ultimo saluto alla mia adorata mamma. […] Sarà il momento in cui, insieme, potremo accompagnarla nel suo ultimo viaggio terreno”.

Anna Rita Maria Saccà lascia un vuoto profondo nei cuori di chi l’ha conosciuta. A piangerla, oltre al figlio Giuseppe, le sorelle Maria Sofia con il marito Paolo Mazzola e Rita, i nipoti e i parenti tutti, tra cui la pronipote Rita Conso.

La salma giungerà dal GOM di Reggio Calabria e sarà accolta nella parrocchia di Santa Lucia, dove l’intera comunità potrà stringersi attorno ai familiari per porgere l’ultimo saluto. In segno di rispetto e solidarietà, la famiglia ha invitato a non portare fiori, ma a devolvere eventuali offerte all’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria.

In questo giorno di grande dolore, la città si unisce al cordoglio della famiglia Rodà per la scomparsa di una donna che resterà nel ricordo di chi l’ha amata.