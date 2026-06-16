Il comunicato ufficiale della ‘UGP’ del presidente Rizzetta. Con la Reggina, trattativa interrotta

“In relazione al percorso di valutazione avviato nelle scorse settimane riguardante la possibile acquisizione della Reggina, Underdog Global Partners (“UGP”), rappresentata dal Presidente Matt Rizzetta, all’esito del mancato riscontro entro il termine del 15 giugno indicato nell’offerta presentata via PEC, comunica che non sussistono più le condizioni per dare seguito all’operazione prospettata.

Resta immutato il profondo rispetto nei confronti della città di Reggio Calabria, della tifoseria amaranto, della Società e della storia della Reggina, patrimonio sportivo e identitario di straordinario valore.

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Il Presidente Matt Rizzetta, a nome di tutti i soci della UGP, desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento ai tantissimi tifosi amaranto che, nel corso di queste settimane, hanno manifestato affetto, incoraggiamento e vicinanza nei confronti di questo progetto, nato dal profondo rispetto per la storia di questo club, per la passione della sua gente e per il legame personale e affettivo che da sempre lo unisce a Reggio Calabria.

Pur non essendo stato possibile trasformare questo progetto in realtà, resteranno immutati l’ammirazione e l’affetto verso i colori amaranto, con l’augurio che la Società, la città e i suoi tifosi possano ritrovare al più presto i palcoscenici che meritano“.