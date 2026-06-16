Catanzaro: per la panchina si punta ad un ex attaccante della Reggina

Dopo aver definito l’intesa con il Catanzaro per il rinnovo del contratto, il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito punta adesso sulla scelta del nuovo allenatore. Alcuni sondaggi erano già stati effettuati nelle scorse settimane, anche alla luce di una situazione ormai abbastanza chiara: trattenere Alberto Aquilani sarebbe stato sostanzialmente impossibile.

Tra i nomi presenti sul tavolo, quello di Davide Possanzini è oggi il più forte. L’ex tecnico del Mantova è considerato il profilo che meglio si sposa con le caratteristiche dell’attuale rosa del Catanzaro. Il suo modo di intendere il calcio, basato su principi di gioco chiari e su una proposta offensiva e organizzata, piace alla società giallorossa. Non solo a Polito. Anche la proprietà lo segue con attenzione da tempo.

Possanzini, infatti, era già finito sotto osservazione nell’anno della promozione in Serie B con il Mantova. Anche nella stagione successiva, lo scontro diretto disputato al “Ceravolo” aveva lasciato sensazioni positive nell’ambiente catanzarese. Al momento l’ex attaccante della Reggina Possanzini resta in forte vantaggio rispetto agli altri candidati. La società giallorossa, però, continua a guardarsi intorno e tiene aperte anche altre soluzioni.

Polito vuole scegliere con attenzione, ma senza allungare troppo i tempi. Dopo l’addio di Aquilani, il Catanzaro ha bisogno di individuare rapidamente la nuova guida tecnica e iniziare a programmare la prossima stagione.