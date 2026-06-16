Trasporto pubblico in Calabria, Usif: ‘Le nostre richieste trovano riscontro’

Raddoppiati i fondi regionali (da 400 a 800 mila euro) per le agevolazioni tariffarie destinate alle Forze dell’Ordine e Forze Armate. ”Risultato concreto che premia la nostra perseveranza e il dialogo istituzionale"

L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF) Calabria esprime profonda soddisfazione per il potenziamento delle risorse economiche destinate alle agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte del personale delle Forze dell’ordine e delle Forze armate nella Regione Calabria.

Lo stanziamento regionale è stato ufficialmente incrementato da 400 mila a 800 mila euro.



Questo importante traguardo giunge al termine di un lungo e determinato percorso di interlocuzioni e sollecitazioni istituzionali, avviato da USIF con gli assessori della Regione Calabria, Antonio Montuoro e Gianluca Gallo, in un periodo in cui la problematica era ancora sottovalutata e i disagi quotidiani del personale non ricevevano la dovuta attenzione.

“Siamo stati tra le prime realtà sindacali a evidenziare la necessità di una soluzione concreta per consentire ai finanzieri e a tutto il comparto sicurezza di usufruire efficacemente delle agevolazioni previste”, dichiara la Segreteria di USIF.

“Abbiamo promosso un confronto costante e serrato con le istituzioni competenti affinché venissero reperite le necessarie coperture finanziarie. Questo raddoppio dei fondi rappresenta oggi un tangibile segnale di attenzione verso le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza e la legalità sul territorio calabrese”.

Il risultato ottenuto dimostra l’efficacia dell’azione sindacale portata avanti da USIF, da sempre improntata a un dialogo istituzionale serio, costruttivo e basato su proposte credibili.

USIF continuerà a monitorare l’evoluzione della misura e a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze dei colleghi, affinché i diritti e le tutele del personale della Guardia di Finanza trovino sempre adeguato riconoscimento attraverso interventi concreti e duraturi, ben oltre i semplici annunci.



“I risultati si ottengono con il lavoro costante e con la capacità di rappresentare le reali necessità dei lavoratori. Questa vicenda dimostra che la perseveranza può trasformare una richiesta legittima in un beneficio concreto per tutto il comparto”.