City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Cinquefrondi, un anno in crescendo per l’indirizzo musicale e coreutico del liceo “G. Rechichi”

Cinquefrondi, anno eccezionale per l'indirizzo musicale del Liceo Rechichi. La Dirigente Timpano: "Punto di riferimento d'eccellenza per il territorio"

16 Giugno 2026 - 09:21 | Comunicato Stampa

Foto B

Si chiude sotto il segno dell’eccellenza e delle grandi emozioni l’anno scolastico dell’indirizzo Musicale e Coreutico del liceo “G. Rechichi” di Cinquefrondi. Un percorso magistrale che ha visto gli studenti protagonisti non solo sul territorio locale, ma anche su prestigiosi palcoscenici nazionali e in importanti concorsi, a testimonianza di un’offerta formativa di altissimo livello capace di fondere rigore didattico, benessere e passione.

Il culmine di questo viaggio è andato in scena lo scorso 4 giugno con “In crescendo…”, un coinvolgente concerto sinfonico-corale che ha visto l’Orchestra e il Coro del Liceo, diretti dal prof. Alessandro Lemmo, uniti nell’esecuzione di capolavori di Bizet, Čajkovskij, Zimmer, Marquez, Jenkins e Silvestri, impreziositi dalle vibranti coreografie curate dal Liceo Coreutico.

I mesi passati hanno decretato il valore assoluto dei giovani talenti del “Rechichi”, capaci di fare incetta di premi in svariati concorsi musicali: l’Orchestra del Liceo Musicale ha conquistato il Primo Premio Assoluto al 19° Concorso Nazionale “Marco Dall’Aquila” di L’Aquila, al 34° Concorso Nazionale “Gian Galeazzo Visconti” di Roma e al VI Concorso Internazionale “Great Music Events” di Mottafollone (CS).

In quest’ultima competizione, Lorenzo Iaconis (IV anno – clarinetto) ha trionfato sia in questa competizione (Primo Premio, 97/100) sia al Concorso “Magna Graecia” di Gioiosa Ionica (Primo Premio, 99/100).

Al 15° Concorso Nazionale “Primavera in musica” di Laureana di Borrello Francesco Sorbara (II anno – contrabbasso) ha ottenuto il Primo Premio Assoluto con la votazione di 100/100; si sono inoltre distinti Marco Politi (I anno – violino, Primo Premio 97/100), il duo pianistico Politi Marco e Mirko Piccolo (I anno – Primo Premio 94/100) e Francesco Rao (I anno – violino, Secondo Premio 87/100).

La primavera ha visto fiorire una serie di appuntamenti musicali di rilievo all’interno dell’Auditorium dell’istituto, recentemente intitolato alla memoria del compianto Maestro Michele Raso.

Il 29 aprile la rassegna è stata inaugurata dal saggio di musica da camera “Intrecci sonori”, seguito il 26 maggio da “Note tra le dita”, focalizzato sul pianoforte e sulla musica d’insieme. Il 28 maggio è andato invece in scena il saggio “Tra classica e pop…”, che ha visto gli allievi del liceo esibirsi in un repertorio capace di spaziare con disinvoltura tra i due generi.

Il “Rechichi” si conferma così un polo attrattivo per la grande didattica.

Gli studenti hanno infatti preso parte a masterclass di altissimo profilo: da quella di clarinetto con il M° Simone Simonelli (Primo Clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli) al laboratorio di manutenzione di strumenti a fiato con il M° Pino Scalzo.

Nota di rilievo anche per la masterclass dicembrina “Radici”, ospitata presso i locali del Liceo e che ha portato a scuola nomi sacri della televisione e della musica come i Maestri Valeriano Chiaravalle, Luca Pitteri e Nunzia Carrozza.

Non è stato da meno l’indirizzo Coreutico, le cui allieve hanno brillato fin dall’inizio dell’anno, quando Daria Mazzù, Greta Carbone e Giulia Condomiti hanno calcato lo storico palco del Teatro Antico di Taormina nello spettacolo “Lo Schiaccianoci 3.0”.

Il percorso della danza è poi proseguito attraverso stage formativi d’eccezione, come l’incontro con l’étoile Giuseppe Picone al Teatro Garden di Rende e le sessioni con il coreografo Alessio di Stefano presso la nuova sala di danza del liceo.

Tra i progetti più innovativi dell’anno spicca, infine, il percorso “Corpo e Musica, benessere posturale e prevenzione per giovani musicisti”, realizzato in collaborazione con il Centro “Riabilia” di Taurianova, volto a unire la pratica strumentale alla cura della salute corporea.

Il successo della serata finale del 4 giugno è stato suggellato dalle parole delle autorità presenti. Il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, intervenuto all’evento patrocinato dal Comune, ha voluto sottolineare il profondo legame tra la crescita del Liceo e lo sviluppo culturale della comunità, esprimendo vivo compiacimento per l’alto valore sociale e artistico dell’istituzione scolastica sul territorio.

A conclusione della serata, la Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Antonella Timpano, ha espresso profondo orgoglio nel tracciare il bilancio dei traguardi raggiunti dall’Istituto. Una realtà scolastica complessa e ricca che, lo ricordiamo, oltre ai percorsi Musicale e Coreutico di Cinquefrondi, vanta una solida e articolata presenza nelle sedi di Polistena con gli indirizzi del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico-Sociale e del Liceo Linguistico.

Proprio questa pluralità di anime culturali amplifica il valore dei successi della scuola, come sottolineato dalla stessa Dirigente:

“La straordinaria sinergia che stasera abbiamo visto sul palco tra l’Orchestra, il Coro e il Liceo Coreutico è la sintesi perfetta di un anno di lavoro immenso. Questo concerto è l’espressione viva di un progetto educativo e artistico che cresce costantemente in qualità, passione e spessore.

Vedere i nostri ragazzi vincere concorsi internazionali e confrontarsi con maestri di fama internazionale dimostra che il Liceo ‘Rechichi’ è ormai un punto di riferimento culturale d’eccellenza. Il mio ringraziamento va ai docenti che, con dedizione e professionalità quotidiana, guidano i nostri studenti, e soprattutto ai ragazzi stessi, che mettono il cuore in ogni singola nota e passo di danza. Continueremo a investire sul talento e sul benessere dei nostri giovani, perché la loro crescita è la nostra vittoria più grande”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cinquefrondi Studenti
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?