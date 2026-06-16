Cessione Reggina: cosa ha in testa Ballarino? Rizzetta dice basta, attesa per il gruppo Lotito

La lunga trattativa per l’acquisizione della Reggina perde uno dei suoi protagonisti. Matt Rizzetta ha deciso di interrompere definitivamente ogni discorso legato al possibile ingresso nel club amaranto.

Una scelta arrivata dopo giorni intensi, segnati da incontri, rilanci, attese e da un ultimatum che, secondo quanto emerso, non avrebbe ricevuto risposta da parte del patron Nino Ballarino entro l’orario stabilito.

La decisione dell’imprenditore italoamericano arriva al termine di una vicenda diventata quasi estenuante.

Leggi anche

Matt Rizzetta, dopo il viaggio in Calabria, la tappa catanese e il confronto con la proprietà, avrebbe provato fino all’ultimo a trovare una soluzione positiva.

Sul tavolo ci sarebbe stata anche una nuova proposta, con un ulteriore rialzo e una caparra garantita. Non abbastanza, evidentemente, per arrivare alla fumata bianca.

Il mancato riscontro da parte di Ballarino avrebbe chiuso ogni margine. Un silenzio che ha irritato anche Rizzetta, descritto da chi lo ha seguito in questi giorni come una persona pacata, disponibile e realmente intenzionata a portare avanti l’operazione.

Leggi anche

Adesso il quadro si complica ulteriormente. Il comportamento della proprietà continua a generare interrogativi e alimenta il nervosismo di una piazza già provata da anni difficili.

Cosa abbia realmente in mente Ballarino resta difficile da capire, anche perchè il suo silenzio assoluto continua. La sensazione, ormai diffusa tra i tifosi, è quella di una trattativa trascinata troppo a lungo, senza una direzione chiara e senza risposte ufficiali capaci di rasserenare l’ambiente.

Con Rizzetta fuori dai giochi, adesso da capire quale sarà il destino dell’altra pista, quella legata al gruppo rappresentato da Claudio Lotito. Da Roma assicurano che la trattativa sia avviata verso la sua positiva conclusione, ma viste le vicende degli ultimi tempi, sempre meglio aspettare… ma non troppo.