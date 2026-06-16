Stabilizzazione 44 ex Tis Città Metropolitana, Fp Cgil: ‘Traguardo importante, ora si punti al full time’

La FP CGIL esprime soddisfazione per la firma ufficiale, avvenuta a Palazzo Alvaro, che sancisce l’assunzione a tempo indeterminato parziale di 44 ex Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS) nell’organico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di un traguardo storico e fortemente atteso, frutto di un lungo e complesso percorso amministrativo e istituzionale, in più occasioni sollecitato anche dalla stessa FP Cgil, affinchè venisse portato a termine includendo l’intero bacino dei precari in servizio presso la Città Metropolitana. Un traguardo che restituisce dignità lavorativa a decine di professionisti che già in passato hanno dimostrato sul campo il proprio valore per l’Ente.

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La richiesta di incremento orario per i nuovi assunti

“Vogliamo rivolgere il nostro più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon inizio e buon lavoro a tutti i nuovi colleghi e alle nuove colleghe”, dichiara la FP CGIL. “La stabilizzazione dei 44 ex tirocinanti rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per i servizi della Città Metropolitana. Tuttavia, consideriamo questo risultato un punto di partenza e non di arrivo: l’auspicio e l’obiettivo sindacale prioritario restano l’incremento progressivo delle ore contrattuali, attualmente fissate a 18 settimanali, fino al raggiungimento del tempo pieno (full-time), necessario sia a garantire una reale stabilità economica ai lavoratori, sia a soddisfare appieno le esigenze strutturali dell’Ente”.

Nel rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto Sindaco metropolitano, Francesco Cannizzaro, la FP CGIL coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sulle tante scadenze e aspettative che gravano sul personale dell’Ente.

Le priorità sindacali per la macchina amministrativa

“Al nuovo Sindaco chiediamo sin da subito la massima attenzione verso la macchina amministrativa”, prosegue la nota sindacale. “È fondamentale dare immediato seguito a tutte le altre procedure che erano in itinere e sulle quali i dipendenti della Città Metropolitana attendono risposte da troppo tempo. Ci riferiamo, a titolo di esempio, all’approvazione urgente del regolamento per gli incentivi tecnici, alle progressioni verticali in deroga, che ad oggi risultano inspiegabilmente bloccate, e a tutti gli altri istituti di contrattazione sui quali le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) hanno lavorato intensamente e con responsabilità negli ultimi mesi”.

La FP CGIL ribadisce che continuerà a vigilare con attenzione e a fare la propria parte nei tavoli di confronto, con lo spirito costruttivo di sempre ma senza fare sconti, affinché i diritti di tutti i lavoratori vengano valorizzati e si prosegua nell’ottica di un’organizzazione sempre più efficace per il benessere dei dipendenti e l’efficientamento della macchina amministrativa dell’Ente.