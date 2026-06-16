Reggina: concentrati sulla cessione, mentre il S. Agata è in stato di abbandono – FOTO

Dopo due mesi di voci, annunci, trattative date per vicine alla chiusura e continui cambi di scenario, arriva una prima notizia ufficiale. Non chiude la questione legata alla cessione della Reggina, ma segna almeno un punto fermo. Matt Rizzetta è fuori dalla trattativa.

L’imprenditore italoamericano, dopo l’ultima proposta formulata a Nino Ballarino e accompagnata da un ultimatum, non ha ricevuto alcuna risposta. Da qui la decisione di interrompere definitivamente ogni interlocuzione per l’acquisizione del club amaranto.

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Una scelta che conferma la probabilissima apertuta all’altro fronte, quello legato alla cordata rappresentata da Claudio Lotito. Da Roma arrivano segnali di una possibile chiusura in tempi brevi. Una svolta che, a questo punto, diventa necessaria. La nuova stagione è ormai vicina e la Reggina non può permettersi altri ritardi nella programmazione tecnica, organizzativa e societaria.

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Mentre l’attenzione resta concentrata sul futuro della proprietà, però, c’è un altro tema che preoccupa. Il centro sportivo Sant’Agata, tornato nei mesi scorsi a presentarsi in ottime condizioni almeno per quello che riguardava i campi principali, oggi appare nuovamente in evidente stato di abbandono.

Campo uno e campo due, sistemati e riportati a livelli importanti, sembrano adesso solo un ricordo. Le immagini scattate nelle ultime ore mostrano una situazione critica, a meno di un mese da quella che dovrebbe essere la ripresa delle attività. La cessione resta il nodo principale, ma il tempo stringe e la Reggina, tra futuro societario ancora sospeso e strutture da recuperare, non può più permettersi di perderne altro. Nel frattempo ci si chiede quando verrà pubblicato il bando riguardante il centro sportivo S. Agata, ad un anno circa dal completamento dell’iter dei vari controlli.