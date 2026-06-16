Reggio piange Steeve Parisi: una vita tra impresa, sport e l’amore per la città

La comunità reggina si risveglia avvolta dal dolore per l’improvvisa e tragica scomparsa di Steeve Parisi, noto e stimato imprenditore del settore turistico e ricettivo della città e presidente dell’associazione Reggio Bed. Parisi si è spento questa mattina, all’età di 62 anni, a causa di un infarto fulminante che lo ha colto all’interno della sua abitazione.

Steeve Parisi era una figura estremamente conosciuta e apprezzata a Reggio Calabria. Professionista del comparto turistico, aveva legato il suo nome allo sviluppo ricettivo del territorio, dimostrando sempre una grande lungimiranza imprenditoriale.

Ma oltre al suo impegno lavorativo, Steeve era un grandissimo sportivo e un uomo pieno di vitalità. Chi lo conosceva ne ricorda la viscerale passione per la natura: il mare della sua Calabria, che viveva intensamente e le vette innevate, lo sci, un altro dei suoi grandi amori.

Il ricordo di un uomo perbene

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione unanime.

Parisi viene descritto da tutti come una persona perbene, solare, sempre sorridente e dai modi straordinariamente garbati. Un uomo profondamente innamorato della sua Reggio, per la quale ha sempre cercato di spendersi con positività e dedizione.

La redazione di CityNow si stringe al dolore di amici e parenti per l’improvvisa scomparsa dell’imprenditore reggino.