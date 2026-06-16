Reggio, tanica di benzina in via Florio: intervento in corso della Polizia – FOTO

Una tanica di benzina è stata ritrovata questa mattina in via Florio a Reggio Calabria, proprio davanti ad un cantiere edile. Con ogni probabilità si tratta di un atto intimidatorio.

Il ritrovamento della tanica ha fatto scattare le procedure di sicurezza.

Presenti sul posto le forze dell’ordine che hanno disposto la chiusura temporanea della strada e l’allontanamento precauzionale delle persone presenti nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato, che hanno isolato la zona per effettuare tutti gli accertamenti necessari. Durante le operazioni il traffico è stato deviato, con inevitabili disagi alla circolazione. Dopo le verifiche tecniche, gli specialisti hanno escluso la pericolosità dell’oggetto rinvenuto.

L’episodio ha comunque provocato tensione tra residenti e passanti, anche per l’ampio dispiegamento di mezzi e personale in una zona centrale e particolarmente trafficata della città.

La situazione sta tornando gradualmente alla normalità.