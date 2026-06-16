Comune di Reggio, nominato un nuovo Direttore Generale

Il Direttore Generale opera, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta, per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Comune, in coerenza con le strategie dell'ente

Con Decreto Sindacale n. 02 del 04.06.2026 (Prot. 15-06-2026_0156469_I), è stato nominato Direttore Generale, la Dott.ssa Antonia Criaco già Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria.

Funzioni e compiti del Direttore generale,

dall’art. 21 del “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Calabria”:



Il Direttore Generale collabora con gli organi di governo alla definizione delle politiche generali e degli strumenti di programmazione.



Il Direttore Generale opera, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta, per l’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Comune, in coerenza con le strategie dell’ente. A tali fini:

a) propone alla Giunta il Piano esecutivo di gestione;

b) sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, coordinando l’attività dei dirigenti nel rispetto dell’autonomia delle funzioni loro attribuite.



Il Direttore Generale, ove nominato, in caso contrario il Segretario Generale, presiede il servizio di controllo interno.



Il Direttore Generale assicura agli organi della direzione politica una costante informazione sull’andamento della gestione ed una attiva funzione propositiva in ordine all’eventuale ridefinizione e/o modificazione degli obiettivi programmati. A tali fini partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto.

Inoltre, secondo quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 10 del 30.04.2025, il Direttore Generale dovrà assicurare le seguenti principali funzioni:

– predisporre il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del TUEL ed il piano delle performance di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 150/2000 così come assorbiti nel PIAO ex art. 3, comma 1 del DPR 24 giugno 2022 n. 81;

– attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell’Ente secondo le direttive impartite dal sindaco secondo gli atti di programmazione adottati;

– formulare la proposta del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) previsto dall’art. 169 del D. Lgs n. 267/2000, con il contributo del settore finanziario e con la collaborazione di tutti i settori del Comune;

– sovrintendere alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario generale del comune.