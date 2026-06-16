Calabria, TPL e forze dell’ordine: depositato emendamento per rafforzare le agevolazioni tariffarie

Gallo e Montuoro: "Scelta di responsabilità e di programmazione"

“Un importante provvedimento per garantire piena efficacia e concreto sostegno per il personale impegnato quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio. L’incremento delle risorse risponde a un fabbisogno reale, documentato dalla costante crescita delle richieste, e conferma l’impegno della Regione a sostenere politiche integrate che uniscono mobilità, legalità e sicurezza”.

Così l’assessore Gianluca Gallo, con delega ai trasporti, e l’assessore Antonio Montuoro con delega alla legalità e sicurezza, commentano il deposito di un emendamento all’assestamento di bilancio presentato dal consigliere regionale, Filippo Pietropaolo, finalizzato a incrementare le risorse destinate alle agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte delle Forze dell’ordine e delle Forze armate.

L’emendamento prevede l’aumento della dotazione del capitolo di spesa dedicato, che per il 2026 passerà da 400 mila euro a 800 mila euro, con un incremento complessivo di 400 mila euro, al fine di garantire un’adeguata copertura della misura prevista dall’articolo 7, comma 6-bis, della legge regionale n. 35/2015.

Gli interventi degli assessori regionali

“L’incremento della dotazione finanziaria rappresenta quindi una scelta di responsabilità e di programmazione – spiegano gli assessori Gallo e Montuoro. Favorire l’utilizzo del trasporto pubblico da parte delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine e delle Forze armate significa, da un lato, riconoscere il valore del loro servizio e, dall’altro, contribuire a rafforzare la presenza sul territorio e la diffusione di una mobilità sostenibile. Con questo emendamento – concludono – si conferma la volontà di accompagnare tale evoluzione con adeguate risorse finanziarie, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto ogni giorno da donne e uomini che operano al servizio della collettività.”

L’incremento delle risorse si rende necessario alla luce della costante crescita della domanda registrata negli ultimi anni, determinata dal progressivo aumento dell’utenza dopo la fase pandemica, dalla maggiore diffusione della conoscenza dello strumento agevolativo, dall’ampliamento della platea dei beneficiari introdotto dalla legge regionale n. 8/2023 e dall’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico.