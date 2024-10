Funerali Berlusconi, Occhiuto: “Giornata commovente. Ciao Presidente”

Il Governatore ha partecipato ai funerali del leader di Forza Italia

Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga in piazza Duomo dove potranno assistere alla funzione attraverso due maxischermi circa diecimila persone, Milano, 14 giugno 2023. Il Duomo chiuderà le porte al normale flusso di fedeli e turisti oggi a mezzogiorno, per riaprirle alle 13:30. A quell'ora potranno iniziare ad entrare i partecipanti ai funerali dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. ANSA/CIRO FUSCO People wait outside the Duomo cathedral in Milan on June 14, 2023 ahead of the state funeral for Italy's former prime minister and media mogul Silvio Berlusconi. Italy prepared to say farewell to former prime minister Silvio Berlusconi on June 14, with thousands of people expected at the billionaire tycoon's state funeral in Milan. Berlusconi died in Milan on June 12 aged 86. ANSA/CIRO FUSCO