Funky Drop porta Reggio Calabria e il bergamotto sul podio del Brussels Beer Challenge 2025

La birra reggina conquista il Belgio. Il birrificio artigianale Funky Drop ha ottenuto la medaglia d’argento al Brussels Beer Challenge 2025 con la sua Saison “Prsdè”, realizzata con segale aspromontana di Canolo e bergamotto di Reggio Calabria. Un riconoscimento importante, arrivato in uno dei contesti più autorevoli della birra mondiale.

Dal 2 al 5 novembre, la cittadina di Marche-en-Famenne ha ospitato la nuova edizione del concorso. Il Brussels Beer Challenge è una competizione internazionale nata per dare una vetrina professionale ai birrifici di tutto il mondo e promuovere la cultura birraria. In tre giorni 80 giudici internazionali – tra accademici, sommelier e degustatori professionisti – hanno assaggiato e valutato oltre 1.700 birre provenienti da circa 40 Paesi.

In questo scenario si è inserito l’ottimo risultato registrato dal birrificio reggino Funky Drop. La “Prsdè” si è distinta nella categoria Saison, conquistando il secondo posto e portando a casa una delle 37 medaglie italiane assegnate in concorso. L’Italia si è così confermata subito dietro il Belgio per numero di riconoscimenti.

«Sentire pronunciare Prsdè con un accento nord europeo è stato bellissimo – racconta il birraio reggino Demetrio Crea, anima di Funky Drop –. Siamo arrivati secondi in una categoria molto competitiva, con birre di altissimo livello da tutta Europa e dal resto del mondo. Per noi è un risultato che vale doppio, perché premia una birra fatta con materie prime del nostro territorio, a partire dal bergamotto di Reggio Calabria, che è un’eccellenza mondiale».

Per Funky Drop non è il primo riconoscimento. Due anni fa erano arrivati altri premi in un importante concorso a Rimini. Tre anni fa il birrificio era stato eletto “miglior birrificio in Calabria”. Questo nuovo traguardo, però, alza ancora l’asticella.

«Questi risultati ci danno orgoglio e motivazione – aggiunge Crea –. Confrontarci con le migliori realtà europee e mondiali ci permette di crescere, di capire sempre meglio il contesto e di alzare il livello del nostro lavoro. Stiamo già programmando l’ampliamento del birrificio e l’introduzione di nuove metodologie di produzione che ci aiuteranno a essere ancora più competitivi».

Il successo in Belgio è anche un messaggio forte per il territorio. La “Prsdè” porta nel mondo il profumo del bergamotto e il carattere dell’Aspromonte, dimostrando che una realtà nata a Reggio Calabria può sedersi al tavolo dei grandi player internazionali della birra.

Adesso, per Funky Drop, è tempo di festeggiare. E, come sottolinea Crea, «di condividere questo premio con chi ogni giorno sceglie le nostre birre e ci sostiene. È anche grazie a loro se siamo arrivati fin qui».