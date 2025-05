Falcomatà: ‘Per pianificare il futuro indispensabile il trasferimento di deleghe alla Metro City’

Si è svolto nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria l’incontro promosso dall’associazione “Reggio Cresce”, guidata da Rosy Perrone, dedicato al tema strategico dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile della Città Metropolitana. Un’occasione di confronto tra esperti, accademici e rappresentanti istituzionali per analizzare, discutere e proporre soluzioni concrete in materia di tutela del territorio e crescita ambientale.

All’incontro è intervenuto il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, che ha sottolineato l’importanza di momenti di dialogo e contaminazione culturale come strumenti per generare sviluppo e responsabilità collettiva.

«Un confronto tra diverse intelligenze – ha affermato Falcomatà – è la strada migliore per dar vita a una contaminazione culturale dalla quale possiamo trarre solo crescita. Oggi, una giornata emotivamente particolare, in cui ricordiamo la Strage di Capaci, non possiamo dimenticare la violenta antropizzazione del nostro territorio avvenuta tra gli anni ’70 e ’80, una speculazione edilizia e ambientale favorita da un lassismo colpevole, che ha lasciato ferite ancora aperte in termini di dissesto idrogeologico».