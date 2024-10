Fuori “Mai” il brano della cantante reggina Alessia Pastura – VIDEO

Il brano della giovane cantante reggina Alessia Pastura parla del momento in cui si prende coscienza che le cose non vanno come si crede

“Dopo tanti mesi di lavoro siamo giunti al termine, ci siamo quasi all’uscita del mio primo brano! Disponibile da martedì 23 aprile!”

E’ così che, nei giorni scorsi, Alessia Pastura annunciava ai suoi amici ed a chi la segue su facebook l’uscita del suo brano su Youtube.

“Senza chiedere il permesso mai, mai, mai”.

“Mai” è proprio il nome dell’inedito che adesso è possibile ascoltare sulla nota piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di video.

Leggi anche

ALESSIA PASTURA

Classe 2002, Alessia coltiva da sempre la sua passione per la musica, studia canto presso l’A.m.C.m. (Accademia musicale di canto moderno) con il M° Franco Dattola.

Il brano, scritto e prodotto da Antonio Condello, studente presso il conservatorio G. Verdi di Milano in Arrangiamento e Composizione Pop-Rock, parla del momento in cui si prende coscienza che le cose non vanno come si crede, che basta poco per rendersi conto che la felicità la di può trovare anche restando da soli e non per forza con una persona accanto.

Allora si assapora la libertà, la spensieratezza, il piacere di ballare sotto la pioggia, il coraggio di riempire gli spazi della propria vita senza paura delle conseguenze:

”Vorrei godermi la vita nel migliore dei modi, senza avere paura di riempire quei vuoti che ho preteso tu, stupida io ad avertelo concesso”.

[custom_video numerazione=”1″ /]