Furto di farmaci oncologici, Barbaro: ‘Auto a noleggio e utenze anonime, così andavano a segno i colpi’ – VIDEO

In occasione della conferenza stampa che ha seguito l’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, il Capitano Daniele Barbaro ha fornito dettagli importanti sulle indagini che hanno portato all’arresto di quattro individui coinvolti in furti di farmaci oncologici. L’attività investigativa, condotta con l’ausilio del Nucleo Operativo Radiomobile, ha portato alla luce un’organizzazione criminale con base a Napoli, specializzata in furti di farmaci ad altissimo costo destinati a malati oncologici.

“Si tratta di un’organizzazione con base logistica a Napoli. Durante l’attività investigativa, abbiamo registrato trasferte dei soggetti nel territorio calabrese, in particolare a Melito Porto Salvo, dove sono stati commessi tre furti, nei mesi di aprile, maggio e agosto 2024″, ha spiegato il Capitano Barbaro.

Le tecniche dell’organizzazione e i sopralluoghi

L’operazione ha rivelato un’organizzazione ben strutturata, con i malfattori che utilizzavano tecniche sofisticate per non essere intercettati dalle forze dell’ordine. Un elemento critico, sottolineato dal Capitano, è stato l’utilizzo di auto a noleggio e utenze telefoniche intestate a soggetti extracomunitari.

“I soggetti non erano mai stati controllati né censiti nel nostro territorio”, ha aggiunto Barbaro. Questo ha reso particolarmente difficile l’indagine, ma grazie all’impegno del Nucleo Operativo Radiomobile, è stato possibile risalire agli spostamenti e alle modalità operative del gruppo criminale.

La strategia utilizzata dai malfattori prevedeva sopralluoghi preliminari dei luoghi da colpire, eseguiti qualche giorno prima dei furti veri e propri.

“Abbiamo individuato dai dati delle intercettazioni telefoniche che questi sopralluoghi erano fondamentali per capire le caratteristiche dei siti, per poi procedere al furto con maggiore sicurezza e precisione”, ha precisato il Capitano.

L’operazione ha messo in evidenza non solo la determinazione e l’ingegno dei malviventi, ma anche la capacità investigativa dei Carabinieri, che hanno messo in campo competenze avanzate per contrastare un crimine complesso e altamente dannoso per la comunità.

Infine, il Capitano Barbaro ha sottolineato l’importanza del lavoro della Compagnia di Melito Porto Salvo nel contrasto a questo tipo di reati, nonché l’impegno costante nella vicinanza al cittadino.