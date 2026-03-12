Furto di farmaci oncologici all’ospedale di Melito: i NOMI dei 4 arrestati

Al termine di una lunga e complessa indagine, i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno identificato e arrestato quattro individui specializzati in furti di farmaci oncologici e salvavita di altissimo valore. I soggetti, originari di Napoli e provincia, sono accusati di essere responsabili di numerosi furti di farmaci oncologici, chemioterapici e biologici, per un valore complessivo stimato di oltre un milione e duecentomila euro.

I quattro arrestati, colpiti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica, sono:

Bevilacqua Gennaro

Conte Massimo

Conte Roberto

Criscuolo Mario

L’operazione è il risultato di un’inchiesta che ha visto la Sezione Operativa dei Carabinieri di Melito Porto Salvo impegnata in un’attività investigativa che si è svolta tra aprile 2024 e febbraio 2025, in seguito ad una serie di furti perpetrati presso la farmacia ospedaliera dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo. I reati sono stati commessi nei mesi di aprile, maggio e luglio 2024, quando i malviventi si sarebbero impossessati di farmaci salvavita destinati a malati oncologici.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha permesso di tracciare un quadro chiaro delle modalità operative del gruppo criminale, specializzato nel trafugamento di farmaci ad altissimo costo, con un mercato illegale in grado di generare guadagni enormi.

Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e, come stabilito dalla legge, gli arrestati devono essere considerati presunti innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna.