Reggio, ruba una borsa e scappa via: ladra immortalata dalle telecamere – VIDEO

Entra in una nota boutique della via principale della città, e con disinvoltura, prende una borsa esposta in vetrina, e scappa via.

E’ successo a Reggio Calabria, in pieno giorno, sul corso Garibaldi.

La segnalazione arriva proprio da un post del titolare dell’attività che ha pubblicato le immagini, chiare e dettagliate, che mostrano ogni istante dell’azione:

“Questo è successo oggi presso la nostra boutique. Se qualcuno riconosce questa persona vi preghiamo di contattarci.”

Sul caso stanno già indagando le forze dell’ordine. La donna potrebbe essere rintracciata a breve grazie al materiale video acquisito. Intanto, il commerciante si è affidato anche al potere dei social per accelerare l’identificazione.