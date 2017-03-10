Fusione digitale delle amministrazioni locali e moneta complementare

Incontro dei Sindaci del Reventino e del Savuto presso l’Officina della Cultura a Soveria Mannelli. L’incontro è stato introdotto dal Sindaco di Soveria Mannelli Leonardo Sirianni che ha ribadito l’importanza dell’Officina della Cultura come luogo di sviluppo economico e sociale per le aree del Reventino e del Savuto.

L’Officina della Cultura per le aree interne

Il Sindaco di Scigliano Raffaele Pane ha proposto di sottoporre ai colleghi dell’area pilota “Reventino-Savuto” che l’Officina della Cultura possa diventare sede del progetto delle aree interne, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e che vede coinvolto proprio questo territorio. In tale contesto, a breve si attueranno i protocolli di intesa tra le amministrazioni coinvolte. La riunione è poi proseguita affrontando il tema della collaborazione dei Comuni, in particolare quello della fusione digitale e dello sviluppo economico complementare.

Ha introdotto il Vice Sindaco di Soveria Mannelli Mario Caligiuri evidenziando le eventuali potenzialità della fusione digitale delle amministrazioni locali, arricchite da una serie di iniziative innovative, a cominciare dalla moneta complementare. Si tratta – ha spiegato – di ricercare una inedita possibilità di sviluppo, oggi indispensabile, i cui esiti vanno però verificati direttamente sul campo con l’Indispensabile collaborazione di cittadini e imprese. E’ quindi intervenuto l’esperto di moneta complementare Giovanni Passali che ha illustrato i vantaggi per istituzioni, aziende e cittadini nell’utilizzo di questo strumento, basato, come per la lira e l’euro, sulla fiducia.

Per Felice Molinaro lo strumento della moneta complementare va compreso e spiegato nel modo migliore, a partire dai meccanismi di emissione e di estensione del circuito nel quale verrà veicolata la moneta. Leonardo Sirianni ha invece rilevato le criticità della ridotta popolazione e della limitata capacità produttiva dell’area. Il Vice Sindaco di Decollatura Giuseppe Musolino ha evidenziato le straordinarie possibilità dell’innovazione per i nostri territori, poiché consente una nuova e proficua collaborazione, aggiungendo che occorre invitare la produzione e il consumo locale.

Il Sindaco di Motta Santa Lucia Amedeo Colacino ha ribadito il valore delle tecnologie per la gestione consorziata dei servizi e di integrazione reale delle comunità. Ha concluso il Sindaco di San Mango d’Aquino Leopoldo Chieffallo che ha evidenziato che non c’è futuro se non vengono messe in rete le tante potenzialità e i servizi del nostro territorio. Lo sviluppo dell’economia locale è il presupposto dello sviluppo del territorio in cui gli enti locali hanno un ruolo di guida e di stimolo per tutti i cittadini.