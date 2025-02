Futura in casa contro Cus Molise: dove vedere la partita

La Futura torna finalmente a giocare in casa venerdì 14 febbraio alle ore 19:30, pronta a sfidare il Cnl Cus Molise. Dopo il 4-3 subito all’andata, i giallo-blu allenati da Tonino Martino e Humberto Honorio vogliono riscattarsi, puntando a consolidare il secondo posto nel ranking nazionale della A2 Elite. L’obiettivo è chiaro: mantenere lo spirito di squadra, prolungare la serie di risultati positivi consecutivi, già arrivata a nove vittorie, e rafforzare il sogno della promozione.

Leggi anche

Le novità del Cus Molise

Rispetto alla partita di andata, il Cus Molise ha subito notevoli cambiamenti. Tra le nuove pedine chiave spiccano:

Martin Ninz , nuovo portiere.

, nuovo portiere. Francisco Bertiz Soto , nazionale cileno e recente innesto.

, nazionale cileno e recente innesto. Palmegiani, Di Stefano, Di Lisio e Joao Vitor, con quest’ultimo alla sua prima esperienza in Italia.

Tuttavia, il Cus Molise dovrà fare a meno di Nathan e Luquinhas, entrambi squalificati.

Attualmente a quota 19 punti in classifica, i molisani hanno dimostrato di essere una squadra temibile, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia dopo la vittoria esterna contro la quotata Itria. Si prevede, dunque, una sfida combattuta e spettacolare.

La Futura a caccia del decimo risultato utile

I giallo-blu, con 26 punti, occupano il secondo posto in classifica, subito dietro il Capurso. Nonostante le numerose assenze per infortunio, la squadra mantiene alta la determinazione per continuare la striscia positiva e vivere appieno questa stagione straordinaria.

Dove vedere la partita

La gara sarà trasmessa in diretta su YouTube sul canale ufficiale della Futura, con condivisione sulla pagina Facebook del club. La telecronaca sarà affidata a Giovanni Mafrici. Inoltre, la replica dell’incontro andrà in onda sulla tv ufficiale del club, Reggio Tv, canale 77, lunedì successivo alle ore 18:00.

Arbitri della partita

A dirigere l’incontro saranno: