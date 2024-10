Martino: ‘La Futura ha la giusta mentalità, avanti così’

Un onore per la compagine reggina poter ospitare i campioni d’Italia

Allenamento congiunto per i giallo-blu in compagnia della blasonata Meta Catania.

Il Palattinà si è ritrovato più pieno e festante che mai per l’appuntamento. Abbiamo fatto il punto con il tecnico Tonino Martino. Ecco le sue impressioni:

“Sono contento. I ragazzi si applicano tanto in allenamento. Non chiedo di poter chiedere di più a questi ragazzi. Ci siamo applicando e stiamo lavorando in vista del duro e difficile campionato.

E’ un gruppo positivo, coeso molto disponibile al lavoro. Sono orgoglioso. La sfida contro Catania e la loro abnegazione ne è l’esempio.

Per tutta Lazzaro e Motta è stato un onore ospitare i campioni d’Italia. C’è una categoria di differenza.

Sono davvero soddisfatto. Ho visto la giusta mentalità. Vedere la Meta Catania esprimere un calcio a 5 d’alto livello è stato un privilegio. Forse abbiamo vissuto un risultato nel test un po ‘bugiardo.

Onore ai campioni d’Italia, in A tiferemo per loro”.

Il palazzetto pieno?

“La Futura ha sempre accolto un pubblico del genere. C’era l’interesse nel vedere i tanti fenomeni rossoblu ma, il pubblico sarà la nostra spinta durante l’anno, come è sempre stato.

Era uno scenario molto bello”.