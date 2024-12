Calcio a 5: la Futura prepara il suo Natale. Appuntamento al Palattinà

La Futura si prepara a celebrare il Natale con un evento speciale dedicato ai suoi giovani atleti della Scuola Calcio, fiore all’occhiello di tutto il territorio di Lazzaro, Motta San Giovanni e delle zone limitrofe. Martedì 10 dicembre, alle ore 16:30, presso la Palattinà si terrà una festa all’insegna dello sport e del divertimento.

Sull’onda delle grandissime prestazioni della prima squadra, terza in classifica in A2 Elite e reduce dalla splendida vittoria ottenuta contro Pescara, cavalcando le leadership in Under 23 ed in Under 19 è arrivato il momento per riunirsi.

Leggi anche



L’evento, che vedrà protagonisti i ragazzi del settore giovanile, sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e rafforzare lo spirito di squadra.

Il programma prevede la creazione di una speciale “pallina” gialloblù, realizzata dai giovani atleti, che andrà ad addobbare l’albero di Natale del Team Futura. Un simbolo di unità e passione per lo sport, che rappresenta i valori fondanti della società.

A seguire, tutti i partecipanti potranno gustare dolci, crispelle e altre leccornie preparate per l’occasione, in un clima di festa e condivisione.

Un’iniziativa lodevole che testimonia l’attenzione del Team Futura verso i suoi giovani atleti, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale. Un modo per creare un ambiente sano e stimolante, dove i ragazzi possano crescere e divertirsi insieme.