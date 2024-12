Futura, Mallamaci: “L’ultima vittoria? Meritata, ma arbitraggio inaccettabile”

La Polisportiva Futura ottiene una vittoria prestigiosa contro il Pescara, ma il vicepresidente Filiberto Mallamaci non risparmia critiche all’operato degli arbitri.

Nonostante il valore degli avversari, la Futura si è imposta con determinazione, sigillando il risultato con la parata decisiva di Paolo Parisi e il gol del rientrante Cividini.

“Siamo contenti del risultato”, ha continuato Mallamaci. “Terzo posto in classifica, ma rimaniamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare”.

Il vicepresidente, però, ha espresso il suo disappunto per l’arbitraggio:

“Non ho mai visto in Serie A2 Elite un atteggiamento degli arbitri così negativo, quasi ai limiti della maleducazione. Presunzione e maleducazione dal primo secondo di partita. Non parlo degli aspetti tecnici, gli arbitri sbagliano come i giocatori, ma gli atteggiamenti di oggi sono intollerabili”.