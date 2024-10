Polisportiva Futura in Abruzzo contro Tombesi dopo il grande esordio stagionale

La Polisportiva Futura parte oggi.

Una trasferta lunghissima per arrivare pronti e carichi ad Ortona.

Si gioca in Abruzzo, in casa della Tombesi, new entry del girone B della Serie A2 Elite.

La Futura è carica dopo lo straordinario successo all’esordio che ha infiammato il Palattinà, ovvero la vittoria per 4-2 contro la quotata A.s. Roma, ottenuta nonostante assenze ed acciacchi.

Nuove conferme per la Futura

L’ambiente ha ricevuto nuove conferme, questa volta dal pacchetto under, grazie alla seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della nuova Coppa della Divisione Under 23, conclusa con un rotondo 6-0 contro la Pirossigeno Cosenza.

Il tandem tecnico formato da Humberto Honorio e Tonino Martino cerca nuove conferme lontano da casa.

Un avversario da non sottovalutare

Tombesi è un team preparato che ha “strappato” un punto in casa del temibile Giovinazzo all’esordio (2-2), frutto dei gol del pivot Genovesi al diciannovesimo e di Joao Pedro Guandeline a 22 secondi dal termine della sfida.

Proprio Guandaline, l’ultimo, rappresenta un punto di forza assoluto insieme all’universale Gumeniuk, Javier Lopez Nieto e il giovane portiere, campione d’Italia Under Guillherme Schmitt. In campo ci sarà anche Nicolas Petragallo, ex Pirossigeno Cosenza.

Una sfida impegnativa

Squadra tosta ed impegnativa da affrontare: servirà coraggio, collettivo e grinta per strappare il risultato.

Calcio d’inizio alle ore 16: diretta sul canale YouTube della squadra ospitante.

Arbitrano i signor Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia, Ionut Cristea di Albano Laziale, con Francesco Sferella di Pescara al cronometro.