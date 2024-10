Futuro Reggina, l’incontro tra Falcomatà e Praticò

Voci che, adesso, iniziano a prender consistenza. Nei giorni scorsi, alcune indiscrezioni lasciavano intendere che, all’orizzonte, potessero esserci gruppi imprenditoriali interessati ad investire nel panorama calcistico italiano, in particolar modo a Reggio Calabria. Nonostante l’attuale situazione sportiva in cui versa la Reggina, infatti, le potenzialità della piazza restano alquanto alte, a prescindere dalla categoria occupata, in questo momento, dal club dello Stretto.

Una situazione, dunque, che viaggerebbe più spedita di quanto ipotizzato fino ad oggi. I presunti contatti avvenuti fra intermediari di una cordata di imprenditori italiani e non solo ed il sindaco Giuseppe Falcomatà hanno portato il primo cittadino a chiedere, a sua volta, un incontro al presidente della società di Via Petrara. Un confronto avvenuto in un noto locale del centro città.

Da capire, ovviamente, le tematiche che sono intercorse fra i due. Senza dubbio, si sarà fatto il punto sulla questione relativa al Sant’Agata (LEGGI QUI), ma anche sul futuro della Reggina. Un futuro che, ovviamente, passa dalle intenzioni di questi possibili acquirenti ma, anche e soprattutto, dall’idea degli attuali proprietari, ovvero la famiglia Praticò, di cedere o meno il pacchetto di maggioranza detenuto. Seguiranno aggiornamenti.

